«Химки» уступили в товарищеском матче сербскому ОФК
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Сегодня, 9 июля, состоялся товарищеский матч между российскими «Химками» и сербским ОФК из Белграда. Игра, проходившая в закрытом режиме, завершилась победой сербов со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
09 июля 2024, вторник. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 3
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 2:0 2:1 2:2 2:3
Отметим, что этим же днём подмосковные «Химки» разгромили медиаклуб «Рома» со счётом 10:0.
Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году. В свою очередь, по итогам сезона-2023/2024 сербской Первой лиги ОФК из Белграда пробился в Суперлигу страны.
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