Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на вылет национальной команды с Кубка Америки — 2024, где на стадии 1/4 финала она уступила Уругваю (0:0, 4:2 пен.).

«Кубок Америки завершён. Пришло время задуматься и справиться с неудачей. Чувство разочарования наступило снова. Опять пенальти. Мне не удалось избежать двух жёлтых карточек. Я наблюдал за вылетом команды со стороны. На этот раз это моя вина. Прошу прощения за это. Я умею прислушиваться к критике, и самая жёсткая критика, поверьте, идёт изнутри.

К счастью, мой путь в сборной только начинается. Вместе с партнёрами у меня ещё будет шанс привести нашу сборную к месту, которого она заслуживает. МЫ ВЕРНЁМСЯ НА ВЕРШИНУ! МЫ ВМЕСТЕ!» — написал Винисиус в своей социальной сети.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: