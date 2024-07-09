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«Я воспринимаю критику». Винисиус — о вылете сборной Бразилии с Копы-2024

«Я воспринимаю критику». Винисиус — о вылете сборной Бразилии с Копы-2024
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Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на вылет национальной команды с Кубка Америки — 2024, где на стадии 1/4 финала она уступила Уругваю (0:0, 4:2 пен.).

Кубок Америки — 2024 . 1/4 финала
07 июля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 0
4 : 2
Бразилия
Удаления: Нандес – 74' / нет

«Кубок Америки завершён. Пришло время задуматься и справиться с неудачей. Чувство разочарования наступило снова. Опять пенальти. Мне не удалось избежать двух жёлтых карточек. Я наблюдал за вылетом команды со стороны. На этот раз это моя вина. Прошу прощения за это. Я умею прислушиваться к критике, и самая жёсткая критика, поверьте, идёт изнутри.

К счастью, мой путь в сборной только начинается. Вместе с партнёрами у меня ещё будет шанс привести нашу сборную к месту, которого она заслуживает. МЫ ВЕРНЁМСЯ НА ВЕРШИНУ! МЫ ВМЕСТЕ!» — написал Винисиус в своей социальной сети.

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:

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