Дмитрий Сычёв: на Евро-2024 сборная России была бы серьёзной силой

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв считает, что сборная России могла бы побороться за выход в плей-офф Евро-2024, если бы принимала в нём участие.

«Румыния, Словения, Словакия, Турция, Швейцария, Австрия — везде видна тренерская работа. Вроде не самые выдающиеся игроки, но они противостоят лучшим странам. Все научились играть в футбол, уровень подравнялся, и я считаю, что на Евро сборная России была бы серьёзной силой, как минимум не уступала бы вышеназванным сборным. А при удачном стечении обстоятельств могли бы побороться за выход в плей-офф легко. По качеству игроков мы не уступаем. Но мы не можем это проверить практическим путём из-за отсутствия официальных матчей», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Напомним, на данный момент на Евро-2024 остались четыре сборные, которые борются за звание победителя турнира: Испания, Нидерланды, Франция, Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.