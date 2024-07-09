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Тен Хаг: сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в крайне хорошем положении

Тен Хаг: сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в крайне хорошем положении
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии команды на этапе подготовки к новому сезону.

«Появление новых владельцев очень может помочь нам, ведь они поддерживают нас. Мы наладили наш процесс, и вот что нам удалось сделать за лето. Мы находимся в крайне хорошем положении, в очень сильной позиции для того, чтобы идти в атаку!» — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занял восьмое место. В Кубке Англии подопечные нидерландского специалиста дошли до финала, где со счётом 2:1 выиграли у «Манчестер Сити».

В начале июля английский клуб продлил контракт с тен Хагом до 2026 года.

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