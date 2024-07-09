«ПСЖ» ведёт переговоры о трансфере защитника «Ювентуса» Хёйсена — Николо Скира

Центральный защитник итальянского «Ювентуса» Деан Хёйсен может перейти во французский «ПСЖ». Об этом информирует журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, французский клуб уже согласовал контракт с Хёйсеном, который рассчитан до лета 2029 года, однако столкнулся с трудностями в переговорах с его клубом: «Ювентус» хочет получить за продажу игрока € 30 млн, в то время как предложение «ПСЖ» составляет € 20 млн.

19-летний Дин Хёйсен является воспитанником испанской «Малаги», откуда летом 2022 года перешёл в систему «Ювентуса». Вторую половину минувшего сезона игрок провёл на правах аренды в «Роме». Всего по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Хёйсен принял участие в 26 матчах во всех соревнованиях, отметившись двумя голами и стольким же количеством результативных передач. Контракт испанца с «Ювентусом» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Хёйсена, по версии Transfermarkt, — € 10 млн.