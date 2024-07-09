ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Челси» Чилуэллу — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Челси» Чилуэллу — Daily Mail
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность 27-летним левым защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Чилуэлл рассматривается «красными дьяволами» как футболист, который сможет составить конкуренцию Люку Шоу на позиции левого защитника.

Напомним, в минувшем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 1172 минуты. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android