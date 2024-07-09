«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Челси» Чилуэллу — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность 27-летним левым защитником «Челси» Бенджамином Чилуэллом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Чилуэлл рассматривается «красными дьяволами» как футболист, который сможет составить конкуренцию Люку Шоу на позиции левого защитника.

Напомним, в минувшем сезоне английский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности защитник провёл на поле 1172 минуты. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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