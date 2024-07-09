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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Стал известен состав сборной Испании на матч 1/2 финала Евро-2024 с Францией

Стал известен состав сборной Испании на матч 1/2 финала Евро-2024 с Францией
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Сегодня, 9 июля, состоится первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной Испании: Симон, Х. Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья, Родри, Ф. Руис, Ольмо, Ямаль, Уильямс, Мората.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля, и начнётся также в 22:00 мск.

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