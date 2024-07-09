Ямаль станет самым молодым игроком, сыгравшим в 1/2 финала Евро или ЧМ, превзойдя Пеле

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль включён в стартовый состав на полуфинальный матч Евро-2024 с Францией, который состоится сегодня, 9 июля. Таким образом, испанец станет самым молодым игроком, принявшим участие в 1/2 финала чемпионатов Европы или мира (16 лет и 362 дня), превзойдя достижение легендарного экс-нападающего бразильской национальной команды Пеле, сыгравшего в полуфинале чемпионата мира 1958 года в возрасте 17 лет и 244 дней. Об этом информирует Opta Sport.

Матч Испания — Франция пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

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