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Испания — Франция. Прямая трансляция
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Газзаев: Испания и Франция — очень сильные сборные, достойные финала Евро-2024

Газзаев: Испания и Франция — очень сильные сборные, достойные финала Евро-2024
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидания от полуфинала турнира самые наилучшие. Мы увидим блестящих мастеров, которые обладают высоким техническим оснащением и тактический гибкостью, а также сильными волевыми качествами. Поэтому они дошли до полуфинала и борются за финал. Очень сильные сборные, достойные финала. Такие команды играют именно там, но так сложилось, что одна из них уедет домой.

Буду болеть за хороший футбол, но предпочтения отдаю сборной Испании. Однако у испанцев серьезные потери. Например, один из лучших правых защитников мирового футбола и лидер команды Карвахаль. Но думаю, что сборная Испании найдет ресурсы, чтобы достойно провести матч с французами», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции состоится сегодня, 9 июля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Германию, в то время как французы оказались сильнее Португалии. В 1/8 финала национальная команда Испании одолела Грузию. Французы, в свою очередь, победили сборную Бельгии.

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