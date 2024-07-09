ЦСКА объявил о подписании Рифата Жемалетдинова

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Полузащитник Рифат Жемалетдинов стал игроком ПФК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале армейцев.

«Он долго-долго тапал и наконец дотапал!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт, общая длительность которого составит два года.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, ЦСКА завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло «Динамо».