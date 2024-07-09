Агент Рифата Жемалетдинова прокомментировал переход игрока в ЦСКА

Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал переход своего клиента в ЦСКА. Несколькими минутами ранее ЦСКА официально объявил о подписании контракта с Жемалетдиновым.

«Поздравляю клуб и многомиллионную армию болельщиков. Надеюсь, Рифат принесёт пользу клубу, и сотрудничество будет долгим.

Хочется отметить высочайший профессионализм всех в клубе. Большое спасибо гендиректору Роману Бабаеву за то, что подошёл к делу хорошо и как надо. Да, переговоры были нелёгкими, но всё проходило при взаимном уважении. Рад, что нам удалось достичь компромисса. Приятно работать с профессионалами.

И, конечно, хочу поблагодарить нового тренера — Марко Николича — за ту безграничную поддержку, которую он оказал Рифату. Это очень ценно, что тренер сразу дал понять, что заинтересован в игроке. Надеюсь, что Рифат отблагодарит всех своей игрой за ЦСКА», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.