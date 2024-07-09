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«Марсель» приобретёт Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» за € 31,6 млн — Орнштейн

«Марсель» приобретёт Гринвуда у «Манчестер Юнайтед» за € 31,6 млн — Орнштейн
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«Марсель» достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед» о покупке 22-летнего нападающего английского клуба Мэйсона Гринвуда, выступавшего в минувшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Марсель» заплатит «Манчестер Юнайтед» € 31,6 млн (€ 27,6 млн в качестве фиксированной суммы и дополнительно € 4 млн). Подчёркивается, что в соглашении прописан большой процент для «красных дьяволов» в случае будущей продажи футболиста.

Напомним, в минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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