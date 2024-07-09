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Испания — Франция. Прямая трансляция
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38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в истории полуфиналов Евро

38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в истории полуфиналов Евро
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38-летний правый защитник сборной Испании Хесус Навас, который выйдет в стартовом составе на полуфинальный матч Евро-2024 с Францией, станет самым возрастным игроком в полуфинале чемпионатов Европы в истории. Об этом информирует Opta Sport.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'    

Навас на три дня обойдёт бывшего вратаря сборной Германии Йенса Леманна, принимавшего участие в полуфинале Евро-2008 с Турцией, в котором бундестим победила со счётом 3:2.

Навас дебютировал в составе «Фурия Роха» в 2009 году. За этот период он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В этих встречах правый защитник получил одну жёлтую карточку.

Матч Испания — Франция начнётся в 22:00 по московскому времени.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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