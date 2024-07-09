Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал подписание Рифата Жемалетдинова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о подписании полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Рифат – один из сильнейших российских игроков последнего времени. Да, прошедший сезон сложился для него не так успешно, хотя и практически каждое появление Рифата на поле помогало его команде менять игру в свою пользу. Мы верим в него, и что гораздо важнее – в него верит главный тренер. Как всем известно, они хорошо знакомы, и свой лучший период карьеры Рифат провёл именно при Марко.

Трансфер состоялся также благодаря профессиональной и конструктивной позиции представителя игрока Вадима Шпинёва, который, несмотря на определённые жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем, с одной стороны – упорно отстаивал интересы футболиста, с другой – проявил гибкость и учёл все факторы. Всё это позволило нам получше познакомиться с футболистом ещё до подписания контракта. Это уникальный случай для игрока его статуса, и именно это во многом положительно повлияло на осуществление трансфера. Мы видим мотивацию Рифата и очень рады совместной работе», – приводит слова Бабаева пресс-служба армейцев в социальных сетях.

Сегодня, 9 июля, ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Рифатом Жемалетдиновым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт, общая длительность которого составит два года.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.