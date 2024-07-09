«Ахмат» согласовал покупку хавбека аргентинского «Униона» за $ 2 млн — Uno Santa Fe

Атакующий полузащитник аргентинского «Униона» Мауро Луна Диале станет игроком «Ахмата». Об этом информирует Uno Santa Fe.

По данным источника, грозненский клуб договорился о выкупе 60% экономических прав на футболиста за сумму в $ 2 млн. Луна Диале заключит с «Ахматом» контракт, рассчитанный на четыре года.

25-летний Мауро Луна Диале является воспитанником «Бока Хуниорс». Он перешёл в «Унион» из Санта Фе летом 2021 года. За четыре года аргентинский хавбек провёл в составе своей команды 130 матчей во всех турнирах, успев забить 19 голов и оформить 12 результативных передач. Контракт игрока с «Унионом» рассчитан до конца 2025 года. Ориентировочная трансферная стоимость Луны Диале, по версии Transfermarkt, составляет € 2,5 млн.

Напомним, «Ахмат» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Грозненская команда набрала 35 очков за 30 матчей.