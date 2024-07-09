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«Краснодар» планирует сделать два приобретения в ближайшее время

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что клуб хочет пробрести минимум двух футболистов.

— Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста.

— Один из них — центральный защитник?

— Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника, — сообщил Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в нынешнее трансферное окно «Краснодар» покинули голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Волков, Хуниор Алонсо, полузащитники Кади Боржес, Михайло Баньяц. В свою очередь, клуб приобрёл следующих игроков: вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Данила Козлов, нападающий Фёдор Смолов.

Ещё три игрока «быков» продолжают выступления на Кубке Америки по футболу — 2024: уругвайский защитник Лукас Оласа, выступающие за Колумбию хавбек Кевин Кастаньо и форвард Джон Кордоба.