Жемалетдинов: отдам все силы, чтобы привести ЦСКА к заветному первому месту

Новый футболист ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

«Я очень рад, что подписал контракт с ЦСКА, с клубом с такой большой историей. Процесс был долгим, но мы всё решили и пришли к компромиссу. Команда и тренерский штаб очень тепло приняли меня, со многими ребятами я был знаком. Поэтому получилось быстро включиться в работу и начать показывать свои сильные стороны.

Считаю, что цели на сезон нужно ставить самые высокие. Командная цель – стать чемпионами. Я отдам все силы, чтобы помочь клубу и привести его к заветному первому месту», – приводит слова Жемалетдинова пресс-служба армейцев в социальных сетях.

Сегодня, 9 июля, ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Рифатом Жемалетдиновым. Ранее «Чемпионату» стало известно, что Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт, общая длительность которого составит два года.

Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 27-летний Жемалетдинов провёл 20 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России.