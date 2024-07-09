Индзаги отказался от зарплаты в € 20 млн от «Аль-Насра» ради работы в «Интере» — Педулла

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отклонил предложения от саудовского «Аль-Насра» на € 20 млн в год ради того, чтобы продолжить возглавлять «нерадзурри». Об этом сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации источника, на текущий момент Индзаги ожидает продления контракта с «Интером» до 2026 года. Подчёркивается, что заработная плата итальянского специалиста по новому трудовому соглашению составит € 6,5 млн в год.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под его руководством миланский клуб выиграл чемпионат Италии (2023/2024), два Кубка (2021/2022, 2022/2023) и три Суперкубка Италии (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Также в сезоне-2022/2023 Индзаги вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Победный гол забил полузащитник «горожан» Родри.

Чемпионский парад «Интера»: