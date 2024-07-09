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Абаев: с Доннаруммой Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже

Абаев: с Доннаруммой Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал заявление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова о том, что он не готов быть вторым номером в парижском клубе.

«Заявления у Матвея очень самоуверенные. Интересно посмотреть, чем это всё закончится. Доннарумма — один из лучших вратарей в мире. На Евро он это доказал. С ним Сафонов априори не может быть голкипером номер один в Париже. Остаётся только пожелать удачи. Будем за Матвея болеть», — приводит слова Абаева Legalbet

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Доннарумма выступает за парижан с 2021 года. Джанлуиджи — воспитанник итальянского «Милана».

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