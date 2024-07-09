«Пари НН» объявил о трансфере опорного полузащитника Дана Глазера

Опорный полузащитник Дан Леон Глейзер подписал долгосрочный контракт с ФК «Пари Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

«Пожелаем новичку «Пари НН» успешных выступлений на нижегородской земле!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Предыдущим клубом 27-летнего Дан Глазер был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице. Команда оказалась в стыках, где встретилась с тульским «Арсеналом» за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб сумел сохранить прописку в РПЛ по итогам переходных матчей.