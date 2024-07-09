Рональд Араухо может пропустить два месяца из-за травмы, полученной на Копе-2024 — AS

Центральный защитник сборной Уругвая и «Барселоны» Рональд Араухо, заменённый из-за повреждения во время первого тайма матча 1/4 финала Кубка Америки — 2024 с Бразилией (0:0, 4:2 пен.), может пропустить два месяца. Об этом сообщает AS.

Ранее в сборной Уругвая сообщили, что Араухо столкнулся с мышечной травмой. Подчёркивается, что защитник пройдёт необходимое медицинское обследование по прибытии в Барселону.

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В минувшем сезоне Араухо принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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