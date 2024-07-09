Главный тренер «Марселя» Де Дзерби: биография Гринвуда не имеет значения

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о возможном переходе во французский клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, выступавшего в минувшем сезоне за «Хетафе» на правах аренды.

«У нас нет официальной договорённости. Он игрок мирового класса, больше мне нечего сказать. Я не знаю его биографию, это не имеет значения.

Игроки, которые подписывают контракт с нашим клубом, становятся моими детьми. Я защищаю их, несмотря ни на что. Может быть, за кулисами я буду тянуть их за уши, но на публике я защищаю их, как сыновей», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Гринвуд обвинялся в изнасиловании и нападении на свою девушку, однако впоследствии с игрока сняли все обвинения.

В минувшем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.