Килиан Мбаппе играет в матче с Испанией на Евро-2024 без защитной маски

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в матче 1/2 финала Евро-2024 с Испанией без защитной маски. Напомним, что футболист восстанавливается после перелома носа.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. На протяжении турнира Мбаппе несколько раз менял маски

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.