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Килиан Мбаппе играет в матче с Испанией на Евро-2024 без защитной маски

Килиан Мбаппе играет в матче с Испанией на Евро-2024 без защитной маски
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принимает участие в матче 1/2 финала Евро-2024 с Испанией без защитной маски. Напомним, что футболист восстанавливается после перелома носа.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
1-й тайм
0 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'    

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Напомним, Мбаппе сломал нос во время встречи 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Австрией, которая завершилась победой французов со счётом 1:0. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. На протяжении турнира Мбаппе несколько раз менял маски

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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