Сборная Франции забила первый гол с игры на Евро-2024 в полуфинале с Испанией

Гол нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани на девятой минуте полуфинального матча Евро-2024 с Испанией стал первым для «трёхцветных», забитым ими с игры на этом чемпионате Европы.

До этого сборная Франции добивалась успеха в матчах благодаря голу с пенальти, автоголу соперника и проходила в следующую стадию Евро-2024 после серии 11-метровых ударов.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Франции.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

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