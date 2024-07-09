Килиан Мбаппе отдал свою первую голевую передачу на Евро-2024

Сборная Франции открыла счёт в матче 1/2 финала Евро-2024 с Испанией. На счету французского нападающего Килиана Мбаппе голевая передача, которая стала для него первой на этом турнире.

На девятой минуте встречи французский нападающий Рандаль Коло Муани открыл счёт в матче: Мбаппе получил мяч на левом фланге после диагонального заброса, вошёл в штрафную и из-под Хесуса Наваса выполнил навес на дальнюю штангу на форварда, который поразил сетку ворот соперника.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.