Испания — Франция: Ольмо забил гол, выведя «Фурия Роха» вперёд

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу сборной Испании.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: