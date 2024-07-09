16-летний испанский нападающий Ламин Ямаль забил второй мяч своей команды в матче 1/2 финала Евро-2024 со сборной Франции. Таким образом, Ямаль — самый молодой автор забитого мяча на стадии 1/2 финала крупных турниров сборных.

На 21-й минуте матча Ямаль из-за пределов штрафной площади чуть правее центра нанёс великолепный обводящий удар по высокой дуге в дальнюю девятку ворот соперника.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу сборной Испании.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).