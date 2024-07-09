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Защитник Франции Кунде отправил мяч в свои ворота — это 11-й автогол на Евро-2024

На 25-й минуте матча полуфинала чемпионата Европы — 2024 с Испанией защитник сборной Франции Жюль Кунде срезал мяч в свои ворота и вывел испанцев вперёд. Этот мяч француза стал 11-м по счёте автоголом на Евро-2024.

Встреча сборных Испании и Франции продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу национальной команды Испании.

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).