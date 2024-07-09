ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Франция: «Фурия Роха» минимально ведёт в счёте после первого тайма

Испания — Франция: «Фурия Роха» минимально ведёт в счёте после первого тайма
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый тайм полуфинального матча Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На текущий момент счёт в матче 2:1 в пользу «Фурия Роха».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android