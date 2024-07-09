ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: будет всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд

Титов: будет всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о значении вероятного преимущества санкт-петербургского «Зенита» над красно-белыми по числу завоёванных титулов чемпиона России кряду.

— Станет ли для вас трагедией, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд? Сейчас по шесть.
— Нет. Мне глубоко всё равно.

— Но это история.
— Я своё выиграл. Звезда, которая даётся за пять чемпионств — одна моя. Я выиграл шесть чемпионств, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. В прошлом по итогам сезона-1999 московский «Спартак» заведовал седьмое чемпионство кряду.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android