Титов: будет всё равно, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о значении вероятного преимущества санкт-петербургского «Зенита» над красно-белыми по числу завоёванных титулов чемпиона России кряду.

— Станет ли для вас трагедией, если «Зенит» обойдёт «Спартак» по числу чемпионств подряд? Сейчас по шесть.

— Нет. Мне глубоко всё равно.

— Но это история.

— Я своё выиграл. Звезда, которая даётся за пять чемпионств — одна моя. Я выиграл шесть чемпионств, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. В прошлом по итогам сезона-1999 московский «Спартак» заведовал седьмое чемпионство кряду.