На официальном сайте УЕФА изменилась информация относительно второго гола сборной Испании, забитого ей в полуфинальном матче Евро-2024 с Францией. Изначально мяч был записан на правого защитника «трёхцветных» Жюля Кунде (автогол). Однако ещё по ходу первого тайма взятие ворот сборной Франции было переписано на полузащитника «Фурия Роха» Даниэля Ольмо. На момент выхода новости в матче наступил перерыв. После первого тайма счёт 2:1 в пользу номинальных хозяев.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в матче сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

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