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Испания — Франция. Прямая трансляция
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УЕФА переписал автогол Кунде на гол Ольмо в матче 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция

УЕФА переписал автогол Кунде на гол Ольмо в матче 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция
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На официальном сайте УЕФА изменилась информация относительно второго гола сборной Испании, забитого ей в полуфинальном матче Евро-2024 с Францией. Изначально мяч был записан на правого защитника «трёхцветных» Жюля Кунде (автогол). Однако ещё по ходу первого тайма взятие ворот сборной Франции было переписано на полузащитника «Фурия Роха» Даниэля Ольмо. На момент выхода новости в матче наступил перерыв. После первого тайма счёт 2:1 в пользу номинальных хозяев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в матче сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

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