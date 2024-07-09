Аршавин: Глушенков будет играть в основе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игровой роли в санкт-петербургской команде нового нападающего клуба Максима Глушенкова.

«Мой прогноз, что он будет играть в основе. Он не молодой, второй лучший футболист России прошлого сезона — это большая разница по сравнению с молодым Коваленко», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». В прошлом сезоне РПЛ Максим Глушенков был признан лучшим ассистентом турнира, отдав 16 голевых передач в 29 играх.