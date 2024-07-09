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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ольмо — первый испанец, забивший в трёх матчах плей-офф крупного международного турнира

Ольмо — первый испанец, забивший в трёх матчах плей-офф крупного международного турнира
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На 25-й минуте матча полуфинала чемпионата Европы — 2024 со сборной Франции полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд. Ранее он забил в ворота национальной команды Германии на стадии 1/4 финала Евро-2024, а также отличился в матче 1/8 финала с Грузией. Таким образом, он стал первым футболистом в истории сборной Испании, забившим в трёх матчах плей-офф крупного международного турнира кряду.

Встреча сборных Испании и Франции продолжается в эти минуты. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу национальной команды Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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