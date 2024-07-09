Ламин Ямаль — первый 16-летний футболист, забивший на чемпионате Европы

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль, отметившийся голом в полуфинальном матче Евро-2024 с Францией, проходящем в эти минуты, стал первым 16-летним футболистом, забившим на чемпионате Европы. Об этом информирует Squawka.

Ранее Ямаль сделал три ассиста на Евро-2024.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «Фурия Роха».

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Напомним, во втором полуфинальном матче сыграют сборные Нидерландов и Англии. Встреча состоится завтра, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: