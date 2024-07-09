Рифат Жемалетдинов назвал решающий фактор при переходе в ЦСКА

Новый полузащитник ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов заявил, что на его переход повлиял главный тренер армейцев Марко Николич. Он знаком футболисту по игре за «Локомотив».

«Также я рад, что сейчас команду возглавляет Марко Николич. Признаюсь, для меня это было важнейшим моментом перед переходом в ЦСКА. Я хорошо знаю тренера, и мой самый яркий отрезок в карьере был именно при нём. С Марко мы уже общались, он сказал, что мне нужно проявить себя так же ярко, как и в то время», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт ПФК ЦСКА.

Сегодня, 9 июля, ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Рифатом Жемалетдиновым. Ранее «Чемпионату» стало известно, что Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт, общая длительность которого составит два года.

6 июня Марко Николич возглавил ЦСКА,. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. В России Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.