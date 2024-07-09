Гол нападающего сборной Франции Рандаля Коло Муани на девятой минуте полуфинального матча Евро-2024 с Испанией стал первым для «трёхцветных», забитым ими с игры на этом чемпионате Европы. Для того чтобы забить этот гол, французской национальной команде потребовалось нанести 87 ударов.
Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент выхода новости счёт в противостоянии 2:1 в пользу «Фурия Роха».
На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.
Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:
- 9 июля 2024
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