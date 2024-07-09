С кем сборная Испании сыграет в финале Евро-2024, расклады

Закончился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании, благодаря чему она вышла в финал чемпионата Европы. В решающем противостоянии турнира «Фурия Роха» встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые завтра, 10 июля, сыграют во втором полуфинале.

Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 английская национальная команда победила Швейцарию (1:1, 5:3 пен.). Сборная Нидерландов в четвертьфинале обыграла Турцию со счётом 2:1.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: