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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Появилось фото болельщика, выбежавшего на поле во время матча Испания — Франция

Появилось фото болельщика, выбежавшего на поле во время матча Испания — Франция
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На поле во время полуфинального матча Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Франции, выбежал болельщик. Игра была приостановлена.

Ниже можно увидеть его фото.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На текущий момент счёт в матче 2:1 в пользу «Фурия Роха».

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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