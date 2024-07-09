Испания забила 13 голов на Евро-2024, это повторение их рекорда чемпионата Европы-2020

В эти минуты идёт первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором на момент выхода новости сборная Испании выигрывает у Франции со счётом 2:1. Таким образом, «Фурия Роха» забила 13 голов на нынешнем чемпионате Европы, что является повторением её рекорда на Евро-2020. Об этом информирует Squawka.

Только сборная Франции в 1984 году забила больше голов на одном турнире (14).

Первый мяч испанской национальной команды во встрече на 21-й минуте забил крайний нападающий Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо забил второй гол «Фурия Роха».

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Испании обыграла немецкую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Франции победила Португалию (0:0, 3:5 пен.).

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: