Пирс Морган: «Сака победил демонов пенальти и стал героем Англии»

Журналист Пирс Морган похвалил соотечественника Букайо Саку после выхода сборной в 1/2 финала Евро-2024. Напомним, сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2024 обыграла Швейцарию со счётом 1:1, 5:3 пен., Сака забил гол в этой встрече и реализовал послематчевый пенальти.

«В последний раз, когда 22-летнему форварду приходилось реализовывать пенальти за сборную Англии на чемпионате Европы, он промахнулся, и мы проиграли тот финал.

В тот день в 2021 году я был на «Уэмбли», стоял в 40 ярдах от трибун, достаточно близко, чтобы видеть агонию, запечатленную на разбитом, залитом слезами лице Саки. Затем Сака, вместе с Джейдоном Санчо и Маркусом Рашфордом подверглись ужасным расистским оскорблениям в социальных сетях.

Игнорируя демонов пенальти, которые, должно быть, таились у него на плече, Сака, который уже забил блестящий гол в основное время, отправил этот мяч в сетку и убежал с потрясающе широкой ухмылкой на лице», — приводит слова Моргана The Sun.

Напомним, в финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии, который закончился со счётом 1:1, 2:3 пен., Сака, Рашфорд и Санчо не реализовали свои 11-метровые удары, за что подверглись критике от английских СМИ и фанатов. Санчо и Рашфорд остались вне заявки сборной Англии на Евро-2024.