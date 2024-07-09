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Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля

Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля
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Сегодня, 9 июля, завершились первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 9 июля:

18:30 мск. «Паневежис» (Литва) — ХИК (Финляндия) 3:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Паневежис
Паневежис, Литва
Окончен
3 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Велюлис – 17'     2:0 Горобцов – 65'     3:0 Мбо – 67'    
Удаления: Дьенг – 71' / нет

19:45 мск. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Линкольн» (Гибралтар) – 0:1;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 19:45 МСК
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Окончен
0 : 1
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
0:1 Бритто – 37'    
Удаления: Elionay – 10' / Гомес – 45'

21:00 мск. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — «Балкани» (Косово) – 1:2;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Окончен
1 : 2
Балкани
Сува-Река, Косово
1:0 El Ghazoui – 22'     1:1 Эмерллаху – 42'     1:2 Каррица – 90'    

21:00 мск. ТСН (Уэльс) — «Дечич» (Черногория) – 3:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Окончен
3 : 0
Дечич
Тузи, Черногория
1:0 Young – 4'     2:0 Young – 28'     3:0 Дэвис – 39'    

21:45 мск. «Викингур Р» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 0:0;

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 21:45 МСК
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Окончен
0 : 0
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Удаления: нет / Нюджент – 81'

22:00 мск. «Виртус» (Сан-Марино) — «Стяуа» (Румыния) – 1:7.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Виртус
Аккуавива, Сан-Марино
Окончен
1 : 7
Стяуа
Бухарест, Румыния
0:1 Олару – 6'     0:2 Олару – 11'     0:3 Попа – 22'     0:4 Попа – 27'     0:5 Олару – 37'     0:6 Микулеску – 70'     0:7 Микулеску – 73'     1:7 Баттистини – 86'    

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.

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