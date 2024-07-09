Результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля

Сегодня, 9 июля, завершились первые встречи двухматчевых противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 9 июля:

18:30 мск. «Паневежис» (Литва) — ХИК (Финляндия) 3:0;

19:45 мск. «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Линкольн» (Гибралтар) – 0:1;

21:00 мск. «Унио Эспортива Санта-Колома» (Андорра) — «Балкани» (Косово) – 1:2;

21:00 мск. ТСН (Уэльс) — «Дечич» (Черногория) – 3:0;

21:45 мск. «Викингур Р» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – 0:0;

22:00 мск. «Виртус» (Сан-Марино) — «Стяуа» (Румыния) – 1:7.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице.