Лахиялов: Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов высказался об уровне футбола на чемпионате Европы 2024 года.

«К сожалению, в плей-офф прагматичная игра на чемпионате Европы продолжилась. Вряд ли в полуфиналах и финалах кто-то сможет приукрасить этот турнир. Думаю, худшее, что может произойти, это выход в финал Франции и Англии. Будет справедливо, если в решающем матче сыграют Испания и Нидерланды. Команды Англии и Франции обладают наиболее классными составами, но показывают очень неинтересную игру. Наверняка суммарная стоимость игроков атаки этих сборных доходит до € 1 млрд. И настолько скучно они играют, так мало забивают.

Получается, что результат всё-таки ставится во главу угла. От этого страдает картинка. Специалисты могут выделить на турнире какие-то новшества, но меня, например, как болельщика такое не привлекает. Хочется раз в четыре года видеть на чемпионате Европы атакующий и зрелищный футбол с обилием моментов и разнообразных атак.

А самое главное, в последние 20 лет я болею не за команды, а за личности. Хочется видеть их больше. Сейчас за три матча до конца Евро даже некого выделить как потенциально лучшего игрока турнира. Скорее всего, это будет вратарь или защитник. Нет среди атакующих футболистов того, кто бы сверкал, показывал весь свой класс и уровень мастерства. Если вспомнить последний чемпионат мира, то там всё решила именно личность. Месси, можно сказать, в одиночку принёс Аргентине титул чемпиона мира», – приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).