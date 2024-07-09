Финал Евро-2024: дата и время начала решающего матча чемпионата Европы

Состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании, благодаря чему она вышла в финала чемпионата Европы.

Финальный матч турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые завтра, 10 июля, сыграют во втором полуфинале.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.