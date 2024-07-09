ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Евро-2024: дата и время начала решающего матча чемпионата Европы

Финал Евро-2024: дата и время начала решающего матча чемпионата Европы
Комментарии

Состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании, благодаря чему она вышла в финала чемпионата Европы.

Финальный матч турнира состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые завтра, 10 июля, сыграют во втором полуфинале.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android