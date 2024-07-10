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Сборная Испании вышла в финал Евро впервые с 2012 года, когда «Фурия Роха» выиграла турнир

Сборная Испании вышла в финал Евро впервые с 2012 года, когда «Фурия Роха» выиграла турнир
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Обыграв Францию в полуфинальном матче Евро-2024, сборная Испании впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы. Напомним, «Фурия Роха» победила на Евро-2012, в финале турнира разгромив итальянскую национальную команду со счётом 4:0.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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