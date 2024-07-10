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«Говори сейчас». Ямаль эмоционально высказался после матча Евро-2024 с Францией

«Говори сейчас». Ямаль эмоционально высказался после матча Евро-2024 с Францией
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После полуфинального матча чемпионата Европы — 2024 с Францией (2:1) крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль, смотря в телевизионную камеру, эмоционально сказал: «Говори сейчас, говори сейчас».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    
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Полузащитник сборной Франции Рабьо: мы хотим вывести Ямаля из зоны комфорта

Фото: Кадр трансляции

Напомним, в преддверии матча Испания — Франция полузащитник «трёхцветных» Адриен Рабьо заявил, что его команда хочет вывести Ямаля из зоны комфорта, а также, что если испанец хочет выйти в финал, ему придётся сделать больше, чем обычно.

После этого Ямаль в своей социальной сети опубликовал сообщение следующего содержания: «Двигайтесь молча, говорите только тогда, когда пора сказать «шах и мат».

В полуфинальном матче Евро-2024 с Францией Ямаль забил гол. Затем, на 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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