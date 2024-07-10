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Мбаппе на Евро-2024 забил лишь один гол. Он отличался трижды в финале ЧМ-2022

Мбаппе на Евро-2024 забил лишь один гол. Он отличался трижды в финале ЧМ-2022
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Состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании. Таким образом, национальная команда Франции завершила выступления на турнире. Нападающий французов Килиан Мбаппе смог забить лишь один гол в пяти матчах турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Примечательно, что в последнем крупном международном турнире — чемпионате мира 2022 года в Катаре — он забил восемь мячей в семи матчах. В одном лишь финале турнира он сумел оформить хет-трик в ворота сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

Финальный матч Евро-2024 состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сегодня, 10 июля, сыграют во втором полуфинале.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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