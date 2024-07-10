Мбаппе на Евро-2024 забил лишь один гол. Он отличался трижды в финале ЧМ-2022

Состоялся первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании. Таким образом, национальная команда Франции завершила выступления на турнире. Нападающий французов Килиан Мбаппе смог забить лишь один гол в пяти матчах турнира.

Примечательно, что в последнем крупном международном турнире — чемпионате мира 2022 года в Катаре — он забил восемь мячей в семи матчах. В одном лишь финале турнира он сумел оформить хет-трик в ворота сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

Финальный матч Евро-2024 состоится 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В финале Евро-2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сегодня, 10 июля, сыграют во втором полуфинале.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.