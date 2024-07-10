Мбаппе не забил ни одного гола на Евро-2024 с игры, нанеся больше всех ударов по воротам

Сборная Франции проиграла Испании в матче 1/2 финала Евро-2024 со счётом 1:2. Таким образом, французы покинули турнир. Килиан Мбаппе на данный момент занимает первое место на турнире по количеству ударов по воротам (24), по количеству касаний в штрафной площади соперника (46), однако покидает Евро-2024 без забитых голов с игры.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте счёт в игре сравнял 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.