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«На уме только победа». Первые слова Ямаля после выхода сборной Испании в финал Евро-2024

«На уме только победа». Первые слова Ямаля после выхода сборной Испании в финал Евро-2024
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль поделился первыми эмоциями после победы «Фурия Роха» в матче полуфинала Евро-2024 с Францией (2:1) и выхода его национальной команды в финал этого турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

«Я очень счастлив. У меня на уме только победа, победа и победа», — приводит слова Ямаля COPE.

Напомним, 16-летний футболист забил первый гол сборной Испании во встрече с французской национальной командой.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

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Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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