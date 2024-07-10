Мората получил травму во время празднования выхода сборной Испании в финал Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората пострадал после подката сотрудника безопасности стадиона «Альянц-Арена» во время празднования выхода команды в финал чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Tiempo de Juego. Футболист получил травму и стал хромать.

Напомним, первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции, завершился победой испанцев со счётом 2:1. Таким образом, сборная Испании вышла в финал турнира.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.