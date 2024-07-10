Фото: эмоции Мбаппе после вылета сборной Франции с Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был крайне разочарован после того, как «трёхцветные» проиграли Испании в полуфинальном матче Евро-2024 (2:1) и покинули турнир.

Напомним, Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом, забитым с пенальти, и одной результативной передачей.

Игра Испания — Франция проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: