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Фото: эмоции Мбаппе после вылета сборной Франции с Евро-2024

Фото: эмоции Мбаппе после вылета сборной Франции с Евро-2024
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был крайне разочарован после того, как «трёхцветные» проиграли Испании в полуфинальном матче Евро-2024 (2:1) и покинули турнир.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Напомним, Мбаппе принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых он отметился одним голом, забитым с пенальти, и одной результативной передачей.

Игра Испания — Франция проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с победителем пары Нидерланды — Англия, которые сыграют во втором полуфинале. Встреча состоится сегодня, 10 июля. Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа:

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